Ähm, ja … Arnall tüftelt da mit dem Wetter, den bereits angehäuften Schulden im Verhältnis zum Januar-Salär, der vergangenen Zeit seit Weihnachten, all den guten Vorsätzen, die wir seit Silvester schon gebrochen haben und der niedrigen Motivation, gemessen an dem Drang, gegen all das etwas unternehmen zu müssen. Und heraus kommt: Der dritte Montag im Januar ist der absolute Tiefpunkt – der «Blue Monday».

Einerseits möchte man sich jetzt erst recht die Decke über den Kopf ziehen und die blöde Welt blöde Welt sein lassen. Andererseits: Ist es nicht schön, endlich Schwarz auf Weiss zu haben, dass es eben nicht an uns, sondern am Universum liegt?! Ein bisschen wie die «Get Out Of Jail Free Card» bei Monopoly quasi. Wir sind fein raus. Zumindest dieses eine Mal. Eigentlich ein Grund zum Feiern, oder?