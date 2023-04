Richtig lagern

Neben dem Leder wollen wir auch langfristig was von der Form haben. Ist die Tasche nicht in Gebrauch, gilt es, die Leerräume (z.B. mit einem T-Shirt) zu füllen. So fällt die Form mit der Zeit nicht in sich zusammen. Auch der zugehörige Staubbeutel ist nicht nur ein hübsches Packaging-Goodie, sondern dient (wie der Name schon sagt) dazu, Staub und Licht bestmöglich fernzuhalten.