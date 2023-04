Vergilbte Handyhülle? Dieser easy TikTok-Hack hilft

Dieser Trick macht das vergilbte Case wieder rein

Klingt aufwendig, ist es in Wirklichkeit aber überhaupt nicht. Wie schnell das Silikon wieder transparent wird, zeigt ein viraler TikTok-Hack. Dazu füllt man ganz einfach eine Schüssel mit lauwarmen Wasser, gibt Backpulver oder Natron dazu und legt die verschmutze Hülle für circa zwei Stunden in die Lösung hinein. Nachdem die Hülle mit klarem Wasser abgespült wurde, erstrahlt sie in neuem Glanz – ganz ohne gelbe Rückstände. Achtung: Ist die Verfärbung schon sehr fortgeschritten, sollte die Einwirkzeit um ein paar Stunden verlängert werden.