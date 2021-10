Vier Alternativen zur klassischen Weihnachtsfeier

Beim Krimi-Dinner weihnachtliche Kriminalfälle lösen

Krimi-Dinner sind eine Art Echzeit-Rätsel für Erwachsene. Dabei versammelt man sich zum Essen um einen Tisch und jeder Teilnehmer schlüpft in eine ihm vorgegebene Rolle. Ziel ist es, den Mörder in der Gruppe ausfindig zu machen und den Kriminalfall zu lösen. Um das ganze mottogetreu zu gestalten, gibt es weihnachtliche Kriminalfälle wie «Mord am Weihnachtsabend» oder «Wer hat den Weihnachtsmann ermordet?». Anbieter gibt es mittlerweile in zahlreichen Städten. Eine Alternative zum Krimi-Dinner, aber mit ähnlich viel Knobelspass sind Escape Rooms. Auch hier ist es notwendig, dass das Team zusammenarbeitet, um aus dem geschlossenen Raum zu entkommen.