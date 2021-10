So basteln wir ganz easy einen Adventskalender

Langsam naht der Dezember. Das ist nicht mehr zu übersehen. In der Post liegen Geschenkekataloge, per Mail kommen Einladungen für Weihnachtsapéros und in den Supermarktregalen blicken einem die ersten Schokosamichläuse entgegen. Weihnachten liegt noch fern, die Adventskalender nahen. Die müssen nämlich per 1. Dezember fertig sein. Gefüllt mit kleinen Überraschungen, am schönsten, wenn sie selber gemacht sind.