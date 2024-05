Was ist bei einem Stadtvelo besonders wichtig?

Komfort, Zuverlässigkeit und Optik stehen bei einem klassischen Stadtvelo im Vordergrund! Für den nötigen Komfort sorgt eine aufrechte Sitzposition und ein bequemer Sattel. Vielfach werden in dieser Kategorie Nabenschaltungen verwendet, welche komplett in der Achse des Hinterrads integriert sind und so vor äusseren (Wetter-) Einflüssen geschützt sind. Dadurch sind die Velos viel wartungsarmer und obendrein gibt es nie wieder schmutzige Hosenbeine durch die Kette. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist eine komplette Ausrüstung; dazu gehören Gepäck- oder Frontträger für den Transport von kleinen Einkäufen, Schutzbleche als Spritzschutz bei nassen Strassenverhältnisse sowie ein fix montiertes Licht für die Sicherheit auch im Dunklen. Last but not least eine coole Optik, denn wer möchte nicht mit einem richtigen Eye-Catcher durch die Stadt cruisen?!

