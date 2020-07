Es waren einmal Kaktus und Monstera – die sassen bis vor Kurzem in jeder anständigen Altbauwohnung und kuschelten sich an die Vertäfelungen, strebten zum Stuck und sonnten sich auf dem gebohnerten Fischgrätparkett. Sie führten ein Leben in minimalistischem Saus und Braus, mit mehr oder weniger Wasser und waren die Golden Boys arrangierter Interior-Posts. Dann wollte man plötzlich natürlicher einrichten – ohne Messing, ohne Samt. Mit dunklem Holz, viel Beige und Trockenblumen statt sattem Grün. Mit Pflanzen, die sich bewegen, wenn man vorbeiläuft. So wurde luftiges Pampasgras in Vasen gesteckt wie wild, man drapierte sich ein ganzes Schilf in die Wohnung, baute sich eine flauschige Festung, stellte dickwandiger Keramik und grobem Leinen einen filigran-zarten Partner zur Seite. Und dann, eines Tages, hatte die Welt ein bisschen Magie nötig – und da sind sie nun: Trockengräser in allen Farben des Regenbogens, die aus Vasen spriessen, die weiblichen Körpern nachempfunden sind, bunte Pastell-Kerzen streicheln und über puderfarbenen Parfum-Flakons hin und her wogen.