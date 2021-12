Wie oft muss man seine Jeans waschen?

5. Kann man die Farbe der Jeans bewahren?

Ein kleiner Extra-Hack zum Abschluss: Besonders, wenn die Jeans noch neu in eurer Obhut ist, und ihr um ihre schöne Färbung bangt, lohnt es sich, sie vor der ersten Wäsche in einer Essig-Wasser-Mischung einzulegen. Für etwa 30 Minuten. So wird die Farbe fixiert und in der Trommel nicht gleich davon gespült.