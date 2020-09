So funktioniert der neue Deko-Trend Tchotchke

Türen öffnen sich wieder. Mit Maske über Mund und Nase darf man eintreten. Nur Mut, kommt rein in die gute Stube. Freunde und Familie sind mit den gebotenen Vorsichtsmassnahmen herzlich willkommen – sobald das Quarantäne-Chaos aufgeräumt ist. Und neu dekoriert. Schliesslich sind die minimalistischen Gewohnheiten der Prä-Corona-Zeit längst vorbei. Nach der stillen Einsamkeit im Lockdown soll nämlich Aufregung in die Bude kommen. Also: Her mit dem ganzen Deko-Kram. Tchotchke, lautet das Stichwort der Stunde.