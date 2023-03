Fehler 2: Der falsche Kissenbezug

Wie man sich bettet, so liegt man. Will heissen: Wenn wir auf einem x-beliebigen Kopfkissenbezug schlafen, riskieren wir unserer Mähne dauerhaft zu schaden. Baumwolle ist beispielsweise ein No-Go, weil sie unseren Haaren Feuchtigkeit entzieht. Dadurch trocknet es aus und wird krause oder frizzig. Anders verhält es sich mit Seide: Die Naturfaser ist antistatisch und verursacht weniger Reibung. Darum sieht unser Schopf am Morgen danach gesünder aus. Ausserdem gilt: Das Kissen sollten wir mindestens einmal pro Woche waschen, damit wir keinen Staub oder Keime übertragen. Infektionen der Kopfhaut können nämlich unser Haarfollikel schädigen und zu Haarausfall führen.