Sonnenspray

Die einfachste Variante – und eine grossartige Erfindung – ist ein Sonnenschutzspray, der sich bei Bedarf aufs Gesicht sprühen lässt. Das Produkt legt sich wie ein unsichtbarer Schleier über unsere Haut, ohne darauf den für Sonnencremes so typischen weissen Film zu hinterlassen. Ausserdem gelangt der feine Sprühnebel in jede noch so kleine Ritze. Aber Achtung: Das richtige Handling will geübt sein, denn wer zu grosszügig damit umgeht, riskiert, dass das Produkt auch auf dem Haaransatz landet und ihn fettig aussehen lässt. Dafür bleibt unser Make-up dank dieses Produkts so, wie wir es uns wünschen: makellos.