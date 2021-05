Was bitte schön ist ein Hime Cut?

Optional funktioniert der Hime Cut ebenso auf drei Ebenen: Pony (vorne kurz), seitliche Strähnen (mittellang), hinteres Haar (lang). In Japan hat sich die Frisur bereits etabliert. Sie ist Teil berühmter Anime-Charaktere und wird adaptiert von deren Fans.



Übrigens: Der Ursprung liegt weit zurück. Japanische Prinzessinnen liessen sich die Haare so angeblich während der Heian-Periode (zwischen 794 bis 1185) schneiden. Mit dem Abschneiden der vorderen Strähnen zelebrierte man damals das Ende der Adoleszenz.



Sollte uns künftig also jemand mit Hime Cut begegnen, signalisiert uns diese Person möglicherweise gerade ihren harten Schritt ins Erwachsenenleben mit einem harten Schnitt. Könnte ja sein.