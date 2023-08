Warum es gut tut, in den Ferien keinen Sport zu treiben

Seid ihr auch in den Ferien sportlich aktiv oder schmeisst den Bettel – aka Gym-Tasche – hin? Fakt ist, dass eine sportliche Pause unserem hart trainierten Body nicht schadet. Im Gegenteil: Wir verlieren nicht gleich von heute auf morgen unsere Muskeln. Zwar werden wir nach einer Woche merken, dass der Muskeltonus etwas abnimmt. Diesen bauen wir nach den Ferien nach wenigen Trainingseinheiten aber schnell wieder auf. Darum ist es völlig okay, mal zwei Wochen am Stück zu pausieren. Schliesslich braucht nicht nur unser Geist, sondern auch unser Körper mal etwas Ruhe vom Alltag.