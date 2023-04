Zubereitung: Für die Wraps die Linsen über Nacht in Wasser einweichen. Anschliessend in einem Sieb abbrausen und mit 350 Milliliter frischem Wasser und einem Teelöffel Salz im Mixer pürieren. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und den Teig darin portionsweise von beiden Seiten bei mittlerer Hitze zu Wraps ausbacken.