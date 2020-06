Warum Rucola öfter auf eurem Teller landen sollte

Rucola sorgt für gesunde Augen

Auch wenn die Langzeitschäden noch nicht wirklich erforscht sind – wir wissen: All das blaue Licht von Handy und Laptop, dem unsere Augen täglich ausgesetzt sind, kann einfach nicht gesund sein. Auch hier kommt wieder der Rucola ins Spiel! Er ist reich an zwei wichtigen Antioxidantien: Lutein und Zeaxanthin. Die sind dafür bekannt, dass sie sich positiv auf die Gesundheit unserer Augen auswirken – und so die Folgen unserer Bildschirm-Sucht vielleicht in Grenzen halten können.