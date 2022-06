Melone schälen, entkernen und in Würfel schneiden. Erdbeeren waschen und halbieren. Melonenstücke, Erdbeerhälften, Reissirup und Zitronensaft mit einem Standmixer pürieren. Die Masse in Eisförmchen geben und etwa für eine Stunde im Gefrierfach anfrieren lassen. Anschliessend rausnehmen und Holzstäbchen bis in die Hälfte hineinschieben. Die Glaces etwa für vier bis fünf Stunden im Gefrierfach weitergefrieren.

Apfel oder Apfelringe

«An apple a day keeps the doctor away», so heisst das Sprichwort. Gesund ist der Obstklassiker durchaus: Äpfel sind reich an Vitamin C, Gerbstoffen und Pektinen. Gerbstoffe sorgen dafür, dass Entzündungen an den Darmwänden reduziert werden. Pektine dagegen verdicken den Darminhalt. Das bedeutet, dass Äpfel wahre Sattmacher sind und gegen Durchfall helfen können. Der tägliche Apfel hilft zudem bei einem hohen Cholesterinspiegel. Unbedingt die Schale aber mitessen, da die meisten Vitamine sich darin verbergen.