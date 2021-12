Nun also zum Test. Auf dem Tisch liegen neben Brot auch kleine Kartoffeln, Brokkoliröschen, klein geschnittene Birnen und Kaki-Früchte. Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Fondue von New Roots optisch nicht von einem Kuhmilch-Fondue. Es ist schön sämig, schmeckt mild und leicht käsig (dafür ist wohl der Hefeextrakt in der Mischung verantwortlich). Es ist aber eher flüssig und verbindet sich daher nicht so leicht mit Brot und Co. Unsere Einschätzung: Veganerinnen und Veganer werden es lieben, für alle anderen ist es eine Erfahrung. Allerdings, und das ist nochmals ein grosser Pluspunkt, nach dem Essen fühlt sich das vegane Fondue im Magen um Welten besser an. So gut sogar, dass man zum Dessert noch Cheesecake und Tiramisu essen mag. Beide ebenfalls pflanzlich und so lecker, dass sie das Fondue locker überflügeln.