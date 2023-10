Wasser marsch!

Um die nicht mehr geniessbaren Nudeln zu retten, muss nur ein wenig Wasser her. Die Pasta kann nach dem Kochen kurz unter heissem Wasser abgewaschen werden. So wird der Grossteil des überschüssigen Salzes weggespült. Einfach darauf achten, dass das Wasser auch wirklich heiss ist. Kalte Nudeln sind nämlich genauso traurig wie versalzene. Wer die Pasta sowieso noch nicht lange genug gekocht hat – bis das Versalzen realisiert wurde – hat Glück. Dann einfach das Wasser abschütten und die Kohlenhydrate in neuem, ungesalzenen Wasser zu Ende kochen.