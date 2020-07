So wird der 1. August zum Gaumenschmaus

Wer schon mal das Glück hatte, bei meiner Kollegin Carolina zum Grillieren (oder generell Essen) eingeladen gewesen zu sein, der lag am Ende des Abends garantiert durch diverse unendlich leckere Köstlichkeiten ins Food Koma katapultiert unterm Tisch. Da gibt es von tagelang gegartem Pulled Pork über gebeizten Lachs bis hin zu den buntesten Salaten wirklich ALLES. Ein Gericht besser als das nächste. Sogar die einfachsten Beilagen sind in der Casa Carolina beinahe unerträglich köstlich. Das Knoblauchbrot zum Beispiel. Dafür rührt der Herr des Hauses eigenhändig Kräuterbutter an (da darf ja rein, was schmeckt – für etwas Bums sorgt eine gehackte Chili) und spritzt die anschliessend an diverse Stellen in einen Zopf. Der kommt noch kurz auf den Grill und … OMG! Probiert das mal aus.

Laura Scholz, Channel-Leitung Style, Body & Health

In Soja-Sauce und Knoblauch geschwenkte Champignons