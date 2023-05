Brunnenkresse in der Küche und als Heilkraut

Schon seit dem Mittelalter wurde die Brunnenkresse als Nahrungs- und Heilmittel verwendet. Ursprünglich kommt sie aus Südosteuropa und Westasien, wächst inzwischen aber fast in allen Teilen der Erde. Nicht nur in ihrem leicht scharfen und bitteren Geschmack ähnelt die Pflanze der Gartenkresse, sie kann auch ähnlich eingesetzt werden. Etwa klein gehackt auf Brot, in selbst gemachten Aufstrichen oder als Zutat in Salaten, Kräuterquark, Suppen und Smoothies.