Was hat vegane Ernährung mit Fleisch essen zu tun? Absolut gar nichts! Pegane aber schon, denn das «P» am Anfang steht für Paleo. In der sogenannten Steinzeit-Diät nehmen Fisch und Fleisch eine wichtige Stellung ein. Gemieden werden dafür Produkte, welche die Jäger und Sammler noch nicht kannten. Namentlich sind dies Zucker, Getreideprodukte wie Brot und Pasta oder Milchprodukte wie Joghurt und Käse. Sie kamen erst mit dem Ackerbau und der Viehzucht auf unseren Speiseplan und werden deshalb von Paleo-Anhängern ignoriert. Was Milchprodukte anbelangt, sind sich Veganer und Steinzeit-Köstler also durchaus einig.