Kaum ein Gewürz findet in der ayurvedischen Küche so viel Aufmerksamkeit wie Kurkuma. In der indischen Heilkunst und der traditionellen chinesischen Medizin wird die knollenartige Wurzel in vielen Bereichen angewendet und soll dank des Inhaltstoffs Curcumin Entzündungen hemmen, Darmbeschwerden lindern und die Fettverbrennung ankurbeln. Auch bei uns gilt Kurkuma seit geraumer Zeit als Superfood.