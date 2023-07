Honig ist nicht vegan, Zucker wahnsinnig ungesund. Auftritt Agavendicksaft. Der güldene Sirup der spitzen Pflanze (offiziell gehört sie übrigens zur Familie der Spargelgewächse) aus Mexiko und Südamerika ist längst nicht mehr nur in den Regalen gut sortierter Reformhäuser zu finden, sondern Stammgast in jedem Supermarkt und vielen Küchen. Denn: Wer sich vegan ernährt, hat in ihm einen adäquaten Honig-Ersatz gefunden, wer viel und gerne backt, weiss, dass kleine Menge Agavendicksaft grosse Mengen Zucker ersetzen können (seine Süsskraft ist etwa 1,2- bis 1,5-mal höher als die von normalem Zucker). Win-win für alle also, Sieg auf ganzer Linie.

Nun ahnen wir inzwischen schon, dass – gerade in der Lebensmittelindustrie – der Schein oft trügt. Es wäre halt zu schön, um wahr zu sein. Jap, auch der Agavendicksaft hat seine Nachteile.