Diese Gesichtsbürste ist auch ein Vibrator

Wollte man sich vor ein paar Jahren einen Vibrator zulegen, dann tat man das gern so diskret wie irgendwie möglich. Am Abend, wenn es dunkel war und man sich unbeobachtet fühlte, schlich man sich in einen der schmierigen Sexshops in den Seitenstrassen (und wollte eigentlich direkt wieder raus) oder bestellte auf einer ganz in Schwarz und Rot gehaltenen Website, die schon so aussah, als würde sie von Hackern betrieben. Heute ist die Ausgangslage zum Glück eine andere: Onlineshops kommen in fröhlichen Pastellfarben und mit TV-Werbespots zur Hauptsendezeit daher. Sextoys sind (ebenfalls pastellfarbene) Lifestyleprodukte, für die sich niemand mehr schämen muss. Sie gelten als Selfcare. Ab sofort sogar im doppelten Sinne, denn jetzt gibt es einen Vibrator, den wir auch zur Reinigung unseres Gesichts benutzen können.