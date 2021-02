Models schlafen doch eigentlich unendlich viel, trinken literweise Wasser und am besten gar keinen Alkohol. Alles für die Schönheit eben. Auf Kendall Jenner scheint nichts davon zuzutreffen. So viel, wie die 25-Jährige am Laufen hat, kann sie unserer Rechnung nach jedenfalls kaum ein Auge zu tun. Und Alkohol? Den trinkt sie offensichtlich leidenschaftlich gern. Jedenfalls liess sie ihre 152 Millionen(!) Follower gerade wissen, dass sie die letzten 3.5 Jahre heimlich was zusammengebraut hat. Im wahrsten Sinne des Wortes: Kendall ist neu stolze Besitzerin eines eigenen Tequila-Brands. 818 heisst der, wird in Jalisco, Mexiko destilliert und ist schon jetzt – obwohl er offiziell noch gar nicht auf dem Markt ist – preisgekrönt.