Eine Expertin gibt Rat

Was hilft wirklich gegen Haarausfall?

Rieseln die Haare vom Kopf und sammeln sich Büschelweise in der Bürste, ist das gerade für Frauen eine stetige Belastung. Was die Ursache für die weniger werdende Mähne sein könnte und was tatsächlich dagegen hilft, hat uns Trichologin Justine Schmidt verraten.