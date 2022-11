Man kennt ja eigentlich nur Leute, die schlecht schlafen, zu wenig schlafen, nicht einschlafen können, zu früh aufstehen müssen, zu spät ins Bett kommen. Das Erwachsenenleben besteht daraus, sich über den Schlaf zu beschweren. Oder sich mit gutem zu rühmen. Und wisst ihr, was gemäss einer Studie die mit dem guten Schlaf machen? Die machen es nackt. So zu nächtigen hat ausserdem noch ein paar andere Vorteile, die wir euch hier gerne aufzeigen. Also dann lesen und: Liberté toujours!