«Die Studie stellt einen bedeutenden Meilenstein zu möglichen Ursachen der Multiplen Sklerose (MS)dar. Schon lange hat man vermutet, dass eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus (EBV) ein wichtiger Trigger in der Entstehung von MS sein kann. So war bereits bekannt, dass nahezu alle MS-Patienten eine Infektion mit dem EBV durchgemacht haben. Die Tatsache, dass 95 Prozent der Bevölkerung mit EBV infiziert ist, zeigt auch, dass noch weitere Faktoren an der Entstehung von MS beteiligt sein müssen. Für MS-Patienten bedeutet es dennoch Hoffnung, dass die Ergebnisse der Studie und das Wissen um die Bedeutung der EBV-Infektion neue Ansätze in der Therapie der MS fördern. Eine andere Hoffnung, unter anderem für zukünftige Generationen, besteht darin, dass man durch Verhindern einer EBV-Infektion das Risiko für MS senken, im besten Fall komplett unterbinden kann. Hier könnten Impfungen eine wichtige Rolle spielen. Es bleibt aber offen, ob eine EBV-Impfung den Durchbruch bringt. Die Daten dieser Studie zeigen, dass es wert ist, jegliche Anstrengung zu unternehmen, um eine Impfung zu entwickeln und den Kampf gegen MS noch vor ihrem Ausbruch aufzunehmen.»