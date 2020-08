Darum haben wir Herpes ein Leben lang

Wann bricht Herpes aus?

… wir extremem Ekel, Stress oder anderen psychischen Belastungen wie Erschöpfung, Schlafmangel, oder einem unabhängigen, anderen Infekt ausgesetzt sind. Wie bei so vielen Krankheiten, spielen ausserdem die Hormone eine Rolle (hallo Mens). Und: UV-Strahlen. Jap, sogar zu viel direkte Sonneneinstrahlung kann zum Auslöser werden, wenn wir keinen UV-Schutz tragen. Ist der Virus also getriggert, durchbricht er die Wirtszelle, in der er sich bisher so unauffällig verhalten hat, und sucht sich seinen Weg zurück an die Stelle, durch die er ursprünglich mal in den Körper gelangt war – übrigens der Grund, warum die lästigen Blasen häufig am exakt selben «Tatort» auftreten.

Fies: Man kann HSV auch in sich haben und sogar weitergeben, ohne jemals selbst einen Ausbruch zu erleiden.