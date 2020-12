Ihr kennt es: Ein Gruppenfoto zu machen, ist gar nicht mal so einfach. Alle sollen gleichzeitig lächeln, die Augen offen halten und dann will auch noch jeder seine liebsten Pose abliefern. Klar: Man will ja auch immer die schöne Gesichtshälfte, besser bekannt als die Schokoladenseite, in die Kamera halten. Und nein, das ist nicht einfach nur irgendein alberner Jux. Tatsächlich ist es wissenschaftlich erwiesen, dass unser Gesicht eine Schoggiseite hat. Und die ist links.