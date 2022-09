Duschen im Mass lautet die Devise

Wie so oft liegt die Lösung im gesunden Mittelmass. «Beim Duschen gilt, nicht zu oft, nicht zu heiss und nicht zu lang», sagt Kleeman. So könne auch heisses Wasser die Haut reizen. Langes Duschen oder Baden weiche die Haut zudem auf, wovon sie sich nur mühsam erhole.



Vor allem bei Menschen mit einer Vorerkrankung wie Neurodermitis oder bei älteren Personen mit tendenziell eher trockener Haut ist Vorsicht geboten. Auch in Bezug auf Kosmetika: «Wir empfehlen ihnen hautverträgliche Waschlotionen, die ph-neutral sind und die Haut mit viel Feuchtigkeit versorgen. Reine Seifen sind grundsätzlich weniger gut.» Hilfreich könne es auch sein, sich ab und zu ohne Pflegeprodukte zu waschen, also nur mit Wasser.



Einen gewissen Rhythmus braucht es aber trotzdem. «Wahrscheinlich wäre es optimal, wir würden uns zwei- bis maximal dreimal pro Woche waschen.» Die Häufigkeit hänge aber auch vom eigenen Empfinden ab: «Wir müssen uns in unserer Haut wohlfühlen. Solange es ihr dabei gut geht, kann man daher ohne Probleme auch häufiger duschen», so Daniela Kleeman.