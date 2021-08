Zehn grüne Mythen: Was hilft der Umwelt wirklich?

Wir alle wollen nachhaltig leben. Aber was heisst das überhaupt? «Es bedeutet, dass umweltschonende, soziale und tiergerechte Bedingungen berücksichtigt werden», erklärt uns Corina Gyssler, Kommunikationsberaterin beim WWF. Der Begriff werde heute aber oft für Marketingzwecke missbraucht und so gelte heute vieles als nachhaltig.



Fredy Dinkel von Carbotech, einem Unternehmen für Umweltberatung, fügt deshalb hinzu: «Mir gefällt der Begriff ,zukunftstauglich’ besser. Er drückt aus, dass wir so leben sollten, dass auch künftige Generationen eine gute Lebensgrundlage haben.» Aber wie schaffen wir das? Die Meinungen gehen auseinander und längst nicht alles, was in puncto Nachhaltigkeit behauptet wird, ist wahr. Wir klären auf über zehn gängige Mythen.