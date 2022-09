Und täglich grüsst das Murmeltier

Der Schlüssel liegt also darin, sich an den natürlichen Lichtquellen zu orientieren und den Schlafrhythmus so anzupassen, dass der zirkadiane Rhythmus besser gesteuert wird, sodass Schlafmangel vermieden wird – die Folge, wenn man regelmässig zu wenig Schlaf bekommt. Der durchschnittliche Sonnenuntergang im Oktober in der Schweiz ist um 18:35 Uhr, der durchschnittliche Sonnenaufgang im Oktober in der Schweiz um 07:46 Uhr. Jetzt müsste das nur noch jemand unseren Arbeitgeber*innen und Kindern vermitteln.