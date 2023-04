Welche Sorte passt?

Am einfachsten ist es, einen Teelöffel Senf pur einzunehmen. An die richtige Menge sollte man sich langsam herantasten. Denn es kann sein, dass man Senf pur nicht verträgt und dann sogar das Gegenteil bewirkt. Auch den Grad der Schärfe muss man individuell anpassen. Am besten beginnt man mit einer milden Sorte. Nützt es nichts, kann man sich schärfe-mässig steigern. Was man immer beachten sollte: genügend Wasser zu trinken.