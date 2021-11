Sport hemmt Lust auf Alkohol

Den Alkoholkonsum in manchen Gelegenheiten nicht zügeln können – das nennt man Rauschtrinken. Ein Phänomen, das es auch in der Schweiz zu beobachten gibt. Das Bundesamt für Statistik gibt an, dass 20,7 Prozent aller Männer und 11,1 Prozent aller Frauen einmal im Monat Rauschtrinken. Noch erschreckender sind die Zahlen in Grossbritannien. Dort trinken fast doppelt so viel von beiden Geschlechtern regelmässig bis zum Umfallen.