Was bringen Akupressurmatten wirklich?

Während sich Tausende von spitzen Nadeln in unseren Körper bohren, soll durch die Akupressurmatte die Durchblutung angeregt werden und zahlreiche Probleme einfach von dannen ziehen. Die Methode, die sich Fakire nicht nur aus Show-technischen Zwecken schon vor Ewigkeiten zunutze machten, liegt heute ganz schön im Trend. In Schweden wurde die Matte mit den Noppen aus Hartplastik einst sogar zum «Weihnachtsgeschenk des Jahres» erkoren. Und auch in diesem Jahr landet das beliebte Tool mit Sicherheit wieder unter dem ein oder anderen Baum.