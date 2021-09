Wichtige Fakten rund um die Baldrianwurzel

Schon lange gilt Baldrian als vielseitiges Heilkraut. Hierzulande ist es sogar in der freien Natur zu finden und wächst in Wäldern, an Flussufern oder in grünen Parkanlagen. Auch Bienen erfreuen sich an den rosafarbenen Blüten, die an einem hohen grünen Stiel wachsen. Baldrian punktet aber vor allem mit seiner beruhigenden Wirkung, die tagsüber gegen Unruhe und abends gegen Schlafstörungen hilft.