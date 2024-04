… Stress vermeiden

Ja ja, wir wissen schon. Das mit dem Stress ist so eine Sache und selbstverständlich wollen wir den ohnehin vermeiden. Tatsächlich aber kann er sich stark auf den Stoffwechsel auswirken. In Stresssituationen schiesst nämlich unser Blutzuckerspiegel in die Höhe und damit wird sofort Energie bereitgestellt. Hält der Stress aber länger an, kann dadurch eine Insulinresistenz entstehen. Dadurch wird weniger Fett als Energiequelle verbrannt und stattdessen eingelagert. Der Körper wird müde, die Energie sinkt, der Stoffwechsel lässt nach. Also: Bleibt locker und positiv, das wird sich auch in eurer Fitness und Gesundheit widerspiegeln.