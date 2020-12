Bei welchen gesundheitlichen Problemen wirkt singen am besten?

An erster Stelle stehen für mich die Entwicklung von Lebensfreude, Selbstvertrauen und Persönlichkeit. An zweiter Stelle folgen Atemprobleme. An dritter Position Beschwerden jeglicher Art. Egal, ob Schmerz oder Einschränkung, Arthrose, Demenz oder Krebsleiden – singen hilft grundsätzlich bei allem. Es stärkt die Stimme und die Stimmung. Oder wie Co-Autorin Dana Stratil sagt: ‹Wenn es stimmt mit der Stimme, stimmt vieles›.