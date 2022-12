Auf (k)einer Wellenlänge

Wenn die Beziehung nicht mehr im Einklang ist

In gewissen Phasen im Leben hat man andere Bedürfnisse – so auch in einer Beziehung. Nur ungünstig, wenn diese nicht übereinstimmen mit denjenigen des Partners oder der Partnerin. Was es mit dem Beziehungs-Jetlag auf sich hat, verraten wir hier.