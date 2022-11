Blutungsstörungen

Ein Phänomen, das sowohl in jungen Jahren als auch in der Perimenopause auftreten kann, ist eine Blutungsstörung. Das kann das Ausbleiben der Periode, Zwischenblutungen oder eine schwache oder sehr starke Menstruation bedeuten. Manchmal stecken komplexe Störungen dahinter, und zwar nicht nur in den Drüsen, die Sexualhormone produzieren.