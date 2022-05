Das verrät die Schlafposition über eure Beziehung

Die Scheren

Bei Pärchen, die in einer solchen Lage schlafen, liegt ein*e Partnerin meist abgewandt vom anderen, während der oder die andere auf dem Bauch liegt, Arme und Beine wie eine Schere von sich spreizt und so versucht, Körperkontakt zu suchen. Ein Streit kann die Grundlage für eine solche Schlafposition sein. Man versucht sich im Unterbewusstsein, langsam wieder anzunähern. Ruhen Paare aber regelmässig so, dann handelt es sich um eine recht offene Beziehung. Oft merkt man dann gar nicht, dass zwei Personen zusammen sind. Sie erschienen gerne getrennt voneinander und flirten auch fremd. Erst wenn sie alleine sind, zeigt sich gegenseitige Liebe.