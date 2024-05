Diese Dehnübungen helfen beim Einschlafen

Auch die Abs brauchen Pause

Während so mancher Fitness-Guru ständig die Abs beansprucht, gönnen wir ihnen mal eine Pause. Dazu legen wir uns im Bett gemütlich auf den Bauch. Dann winkeln wir die Arme an und stellen die Hände neben die Schultern, uuuund … hochdrücken. Jetzt drücken wir die Hüfte möglichst Richtung Bett und die Schultern Richtung Decke. Der Hals sollte dabei nicht in den Schultern versinken, sondern ebenfalls stolz Richtung Decke ziehen. Spürt dabei die Dehnung in den Bauchmuckis und versucht den Rücken aufrecht zu halten.