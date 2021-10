Hardballing mutiert derzeit zum Dating-Trend. Was genau steckt dahinter?

Emanuel Albert: Viele Menschen haben in den letzten Jahren viele, vielleicht auch zu viele, Dates erlebt, was unter anderem an den ganzen Apps liegt, die wir inzwischen nutzen können. Da kommt irgendwann ein gewisser Lagerkoller auf durch Gespräche, die gefühlt nirgendwo hingeführt haben. Mit Hardballing lässt sich das Ganze abzukürzen. Man stellt früher und schneller fest, ob der andere das möchte, was auch ich will. Ein für mich klassisches Klischee bei Mann und Frau ist, dass man am Anfang häufig nicht dasselbe will. Nicht selten versteckt der ein oder andere das und dann kommt das böse Erwachen. Bei Hardballing geht es darum, genau das zu durchbrechen und früher Klarheit zu schaffen, ob der andere zu mir passt. Es geht um selbstbewusstes, klares und mutiges Vorpreschen.