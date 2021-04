#notallmen… ja, ja...

Perioden-Handschuh ist nur die 2. blödeste Idee

Diätwasser, diese verzweigten Leinen für zwei kleine Hunde gleichzeitig – es gibt so viele Erfindungen, die einfach zu nichts führen. Hier reihen sich die «Pinky Gloves» ein, deren Erfinder gerade so viel Gegenwind erfuhren, dass sie das Produkt jetzt noch einmal überdenken wollen. Was passiert, wenn Männer was zur Menstruation zu sagen haben…