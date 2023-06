Das Ausfüllen der Steuererklärung, die Korrespondenz mit Banken und Co. oder das Ausmisten unseres Kleiderschranks – es gibt angenehmere Dinge, die wir in unserer Freizeit machen. Kein Wunder, dass wir unnötige Hausarbeiten oder administrative Aufgaben gerne bis zur letzten Sekunde hinauszögern. Dabei gilt doch: Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.