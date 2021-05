So werden wir schlagfertig: Die 5 besten Tipps

4. Umkehr-Taktik

Kehrt den Spiess einfach um! Das gelingt vor allem in Situationen, in denen man selber ruhig ist und den Gedanken des Gegenübers aufnehmen und weiterspinnen kann. So soll Winston Churchill auf die Aussage «Wenn ich ihre Frau wäre, würde ich Ihnen Gift in den Kaffee mischen», geantwortet haben: «Und wenn ich ihr Mann wäre, würde ich ihn trinken.»