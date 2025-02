Volle Festplatte

Laut Wittmann brennen sich neue Erlebnisse tief in unser Gedächtnis ein und zwar mit all ihren noch so kleinen Details. Je voller unsere Festplatte, desto länger fühlt sich das Erlebte an – nicht nur in diesem Moment, sondern auch in der Erinnerung. Darum kommt uns die Kindheit und Jugend rückblickend viel länger vor als die Gegenwart.