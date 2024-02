Trotzdem: Mit dieser Heftigkeit an Eifersucht hatte Sarah van Berkel damals nicht gerechnet und fühlte sich teilweise überfordert. Geholfen hätten ihr in dieser Situation Erinnerungen an ihr eigenes Aufwachsen mit einer Schwester. Und der Austausch in ihren Mütter-Chats: «Da konnte ich mal Dampf ablassen oder sehen, dass andere Eltern Ähnliches erleben. Auch weiss ich mittlerweile, dass die Zeit sehr schnell vergeht mit Kindern. Vieles ist einfach eine Phase, die vorübergeht. Mit diesem Erfahrungswert kann ich mich selbst beruhigen, wenn ich unsicher oder gestresst bin als Mutter.» Eine Erkenntnis, die sicher nicht nur Hazel Brugger, sondern allen Eltern hilft.