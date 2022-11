Heidi Klum träumt von weiterem Baby

Jennifer Aniston sagte jüngst in einem Interview, sie wünschte, jemand hätte ihr rechtzeitig dazu geraten. Werden Frauen in der Schweiz auf diese Möglichkeit hingewiesen?

Ich spreche viele Frauen darauf an, weil es nichts bringt, erst im Alter von 40 Jahren eine Reserve anzulegen, weil dann wie bereits erwähnt schon 80 Prozent der Eizellen geschädigt sind. Wenn es für die Frau ein Thema ist, sollte es vor 35 geschehen. Da die Methode noch nicht so bekannt ist, fange ich meist kurz vor 30 an, mit den Frauen über ihre Familienplanungsideen zu reden. Später folgen dann die konkreten «Familienplanungspläne».